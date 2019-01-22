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14:42

Сотрудника ОВД "Зюзино" подозревают в мошенничестве с квартирами

происшествия

14:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудник ОВД "Зюзино" подозревается в причастности к мошенничеству с квартирами, которым, предположительно, занимались полицейские из Конькова. Об этом сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"В отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям сотрудника полиции одного из территориальных отделов полиции (ОМВД "Зюзино")", – передает Агентство "Москва".

Материалы были переданы в УСБ ГУ МВД России по Москве. Проводятся следственные действия, назначена служебная проверка.

Ранее стало известно, что четверо сотрудников полиции из ОВД "Коньково" подозреваются в мошенничестве с квартирами москвичей, махинации совершались в 2010-2014 годах. В рамках дела суд арестовал участкового ОМВД по району Коньково Ярослава Сухова.

происшествия

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