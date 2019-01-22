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13:48

Появилось видео, как москвич отбился от вымогателей

происшествия

13:48

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Следственный комитет (СК) опубликовал видео с предпринимателем, который отбивается от похитителей в Москве. Происшествие случилось ночью 20 января на Октябрьской улице.

Вымогатели силой усадили мужчину в автомобиль ВАЗ. Потом они вывезли его в Подмосковье и потребовали за освобождение 20 миллионов рублей. Потерпевший согласился. После этого он вместе со своими похитителями приехал к своему дому в Оболенском переулке – они привезли его, чтобы забрать деньги. Однако мужчина смог вырваться, сел в свой Mercedes Gelandewagen и начал таранить машину похитителей.

Полицию вызвали прохожие. Экипаж сумел задержать одного из подозреваемых. На допросе он во всем признался. Следствие ходатайствует о его аресте. Остальные соучастники разыскиваются.

происшествия

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