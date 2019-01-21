Москвич вырвался из плена и на Gelandewagen протаранил машину похитителей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Житель столицы дал отпор неизвестным, которые пытались его похитить. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

События, произошедшие 20 января, начались с инцидента на Октябрьской улице. Именно там группа людей силой посадила мужчину в автомобиль ВАЗ, потребовав крупную сумму денег. Злоумышленники повезли похищенного к его дому в Оболенском переулке, где тот сумел вырваться и сесть в свой Mercedes Gelandewagen.

"Гражданин протаранил ВАЗ похитителей и открыл по неизвестным огонь из травматического оружия", – отметил источник.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ЧП. Уже установлена личность одного из подозреваемых, получившего огнестрельное ранение ноги. В МВД начали проверку.