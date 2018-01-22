СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в центре столицы

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Следствие выясняет обстоятельства гибели двух мужчин и женщины, тела которых нашли после пожара в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло ночью 22 января. Огонь вспыхнул в квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка.

Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили тела. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливаются личности погибших.

По предварительным данным, визуальный осмотр не выявил признаков насильственной смерти, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.