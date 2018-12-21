Трех человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме в Марьине

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Трех человек спасли при ликвидации пожара в квартире жилого дома в столичном районе Марьино. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС России, пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на улице Перерва. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара из горевшей и соседней квартир были спасены три человека, из них один ребенок.