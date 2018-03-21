Пожар площадью 900 квадратных метров вспыхнул в подмосковном Щелкове

Частный дом и автомойка загорелись на площади 900 квадратных метров в подмосковном Щелкове, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, сообщение о пожаре на Московской улице, 43, появилось в 12:42. Борьбу с огнем ведут 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

В 14:30 огонь локализовали по всей площади. Сообщается, что пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.