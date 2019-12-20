Максакова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Людмила Максакова прокомментировала сообщения о своей госпитализации. "В аду вам гореть, сволочам", – сказала Максакова РБК.

Актриса также не подтвердила информацию о своей госпитализации телеканалу "360". "Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!" – отметила Максакова.

Ранее телеграм-каналы написали, что Максакова обратилась больницу, где у нее обнаружили глаукому. В больнице ей якобы предложили лечь на обследование.

Людмиле Максаковой 79 лет. С 1961 года она выступает на сцене Театра имени Вахтангова. Известна по ролям Настасьи Филипповны в телеспектакле "Идиот", Вершинской в драме "Крест в круге" и Лидии Ивановны в фильме "Анна Каренина".

В 1980 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

Накануне госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Об этом сообщил ее муж Бари Алибасов. "Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи", – написал продюсер.