МВД заблокирует статью о модели-наркоманке

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В полиции решили заблокировать скандальную статью о героиновой наркоманке, которая была опубликована на ресурсе "Батенька, да вы трансформер". По мнению правоохранителей, этот материал "формирует положительный образ" наркозависимого человека. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники МВД провели проверку статьи "Героин – собственность модели". "С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке", – подчеркнула представитель ведомства. МВД уже предупредило о своем решении Роскомнадзор.

В статье рассказана история девушки-модели. Утверждается, что она употребляет героин уже десять лет и при этом "почти не скрывается".