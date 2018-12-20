Отца подростка, распылившего баллончик в лицо полицейскому, привлекли к ответственности

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Отца подростка, который накануне распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Как уточнили в ведомстве, полиция установила личность 14-летнего подростка-нарушителя. Так как сам хулиган является несовершеннолетним, к административной ответственности привлекли его отца.

Полицейские передали информацию об инциденте в следственные органы. Их сотрудники примут процессуальное решение, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе столицы инспектор по делам несовершеннолетних заметил подростка, который курил на улице. Полицейский сделал мальчику замечание. В ответ подросток распылил инспектору в лицо аэрозольный баллончик, после чего полицейскому пришлось обратиться за помощью медиков.