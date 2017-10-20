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Происшествия

20 октября 2017, 14:07

Бастрыкин поручил возбудить дело после наезда на полицейского в Домодедово

происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в аэропорту Домодедово поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщение о том, что водитель такси при проверке документов отказался выполнить указания сотрудника ППС, а затем наехал на него и протащил на капоте несколько метров, появилось в эфире одного из телеканалов.

Расследование будет вести Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи должны узнать, почему водитель проигнорировал требования полицейского и совершил вызывающие противоправные действия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 19 октября. Предполагаемый виновник происшествия управлял автомобилем марки Honda. Также сообщалось, что задержать нарушителя полицейскому помешал другой водитель такси, также скрывшийся с места происшествия. Обоих мужчин разыскивает полиция.

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