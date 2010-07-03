СК проверит факт смерти пациентки частной клиники в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сотрудники Следственного комитета в Москве устанавливают обстоятельства смерти пациентки частной клиники, которую якобы не перевели в другое медучреждение из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Следкоме.

Инцидент произошел в клинике на западе столицы. Сотрудники медицинского учреждения ввели пациентку в состояние медикаметозной комы, запретив родственникам больной перевести ее в другую больницу. Медики мотивировали отказ наличием долгов за лечение.

Пока стороны искали компромисс, пациентка скончалась.

"В рамках проверки следователи ГСУСК России по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – заявили в Следственном комитете РФ.

В октябре следствие инициировало уголовное дело из-за гибели 35-летней жительницы Вологды после липосакции. Операция проводилась в частной клинике города.

