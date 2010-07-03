Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10 человек

Фото: ТАСС/Виталий Рагулин

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

"На данный момент 10 человек погибли", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что судьба 15 человек остается неизвестной. Еще 19 пострадавших обратились к медикам за помощью с различными травмами, из них четверо были госпитализированы.

Ранее в МЧС проинформировали о 6 погибших и 14 пострадавших в результате прорыва дамбы.

Следователи в Курагинском районе Красноярского края начали проверку обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. Сообщалось, что на место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить точное количество погибших и пострадавших.

Кроме того, МЧС усилило группировку по ликвидации последствий происшествия. Известно, что на место вылетел вертолет, также отправились 200 спасателей.

В ведомстве подчеркнули, что прорыв произошел в тайге, где имеется сложная местность. Известно, что связи на месте происшествия почти нет.