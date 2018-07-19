Авиасообщение над Бельгией возобновили после сбоя

19 июля, 20:57
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Полеты самолетов над Бельгией возобновили с 18:30 мск после компьютерного сбоя, из-за которого воздушное пространство закрывали. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter компании Belgocontrol.
Техническую проблему удалось разрешить. Первым рейсом, совершившим посадку в Брюсселе после восстановления авиасообщения, стал рейс Brussels Airlines из Москвы.
Ранее появилась информация о сбое загрузки полетных данных в систему воздушного контроля. Это сведения, которые получают диспетчеры о том, куда должен приземлиться самолет, его пункте назначения, местонахождении, скорости и высоте полета. В Belgocontrol уточнили, что это техническая проблема и она не связана с угрозой безопасности.
Во время работ по устранению неполадок полеты над Бельгией приостановили, а прибывающие из соседних стран рейсы перенаправили. Всего это коснулось порядка 30 рейсов из Нидерландов, Франции, Германии и Люксембурга.
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