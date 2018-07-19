МКАД частично перекрыт в районе Медведковского лесопарка из-за разлива кислоты

Движение в двух правых полосах МКАД перекрыли из-за разлива кислоты в районе Медведковского лесопарка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

ЧП случилось 19 июля в 14:15 на 88-м километре Московской кольцевой. Там произошла разгерметизация емкости с кислотой в цистерне КамАЗа. По предварительным данным, на асфальт пролился раствор соляной кислоты.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Ранее в МЧС заявили, что пролившийся на асфальт кислотный раствор не опасен.

В Центре организации дорожного движения порекомендовали водителям выбирать пути объезда.