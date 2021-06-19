Власти Кузбасса опровергли данные о девяти погибших при крушении самолета

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Пресс-служба правительства Кемеровской области опровергла данные о девяти погибших при крушении самолета в Кузбассе, сообщив, что жертвами катастрофы стали четыре человека, а пострадали пятнадцать.

"По информации на 14:25 местного времени, 19 июня в результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причины произошедшего уточняются, на месте крушения работает следственная группа.

Ранее со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова появилась информация, что число жертв катастрофы увеличилось до 9. Шемоханов уточнил, что жертвами случившегося стали два члена экипажа и семь парашютистов. Двое спортсменов являлись инструкторами.

19 июня в Промышленновском районе Кемеровской области разбился самолет. На его борту в момент происшествия находились 17 парашютистов и два члена экипажа.

В Западно-сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что во время полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было принято решение вернуться на аэродром вылета. Во время разворота самолет задел крылом кроны деревьев и потерпел крушение.

