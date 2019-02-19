При взрыве в Каире погибли три человека

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В результате взрыва в центре Каира в понедельник вечером погибли три человека, в том числе сотрудник полиции, передает телеканал Al-Hadath.

По предварительным данным, речь идет о смертнике, который подорвался в одном из центральных районов столицы Египта.

Отмечается, что силы безопасности Каира преследовали злоумышленника в историческом квартале Эль-Гамалия. В этот момент подозреваемый активировал взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел недалеко от исламского университета Аль-Азхар. Информация уточняется. На месте работают специалисты.