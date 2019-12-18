Подозреваемый в ограблении массажиста задержан на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Зюзино правоохранители задержали подозреваемого в ограблении мужчины. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Инцидент произошел на улице Азовской. К массажисту на дом записался пациент. Когда специалист открыл дверь, он увидел перед собой человека кавказской наружности. После в квартиру к нему зашли трое злоумышленников и под угрозой расправы отобрали у него два мобильных телефона и наушники.

Отмечается, что после они похитили со счета пострадавшего 90,5 тысячи рублей. Общий ущерб составил порядка 131,5 тысячи.

Сотрудникам полиции спустя сутки удалось задержать подозреваемого. Им оказался неработающий гражданин 1988 года рождения. В настоящий момент устанавливаются его соучастники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в Москве обокрали магазин ножей. Ущерб составил 7,7 миллиона рублей.