Базу ВВС США закрыли в Великобритании

Фото: AP/Mindaugas Kulbis

Базу ВВС США Mildenhall закрыли в Великобритании. Объект приостановил деятельность из соображений безопасности, сообщили в Пентагоне.

Закрытие произошло на фоне сообщений о волнениях на базе. Рекомендовано воздерживаться от посещения объекта, отмечает РИА Новости.

Ранее на базу пытался незаконно въехать автомобиль. Как рассказывают очевидцы, во время инцидента были слышны выстрелы. Отмечалось, что подозреваемый был задержан.

Пентагон сообщит детали инцидента по мере прояснения ситуации.