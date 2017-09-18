За убийство двух пенсионерок в Москве задержан зять одной из них

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В столице задержали подозреваемого в убийстве двух женщин, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 17 сентября в квартире жилого дома на востоке Москвы. В полицию обратилась женщина, обнаружившая тела своей матери и соседки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

По подозрению в совершении указанного преступления задержали зятя одной из потерпевших. На допросе он признался, что причиной конфликта стали бытовые разногласия. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.