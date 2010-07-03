Летевший из Санкт-Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Иране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Boeing 757, который летел из Санкт-Петербурга в Дубай, экстренно сел в тегеранском аэропорту Мехрабад из-за плохого самочувствия пассажира.

63-летний мужчина почувствовал себя плохо, из-за чего понадобилось экстренная посадка лайнера, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Ирана.

Врачи диагностировали у него инсульт, оказали первую помощь и увезли в больницу.

Информация о его гражданстве, как и о том, какой авиакомпании принадлежит самолет, нет.