Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Фото: ТАСС

В результате ДТП с рейсовым автобусом на на трассе в Ленинградском районе на Кубани в больницы доставлены 22 человека, сообщили ТАСС в пресс-службы краевого ГУ МВД.

Около 22:30 на на 47-м километре трассы Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская водитель не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу.

В автобусе находилось около 40 человек, из которых пострадали 22, в том числе двое детей. Пассажиры были доставлены в Ленинградскую и Павловскую районные больницы.

Автобуса Neoplan двигался из Анапы в Ярославль. Полиция проводит проверку по факту аварии.

14 сентября автобус, в котором ехали студенты из Боснии и Герцеговины, столкнулся с грузовиком в районе итальянского города Манербия. Погиб водитель, пострадали 15 пассажиров.