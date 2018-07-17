Более 40 человек погибли в результате наводнения в Нигерии

Фото: @GovernorMasari/Aminu Bello Masari

В результате наводнения в штате Кацина на севере Нигерии 44 человека погибли и 20 числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Губернатор штата Амину Масари заявил в Twitter, что уровень воды поднялся на 10 футов. По словам Масари, это уже настоящее стихийное бедствие.

Тысячи людей остались без жилья. Около 500 домов разрушены. Пострадавших от разгула стихии местные власти разместили в здании школы. Людей обеспечили средствами первой необходимости.