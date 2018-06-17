Супруга принца Камбоджи погибла в результате ДТП

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхалла попали в ДТП в провинции Кампонгсаом на юге страны. В результате супруга принца скончалась, а сам Ранарит доставлен в больницу, сообщает РИА Новости.

Авария произошла около 9:00 по местному времени. В автомобиль 74-летнего принца врезалось такси, следовавшее по встречной полосе. Пострадали также пятеро пассажиров такси.

Это не первая авария с автомобилем королевской семьи Камбоджи. В 2015 году в кортеж принца врезался самосвал. В результате ранения получили шесть человек.

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