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Происшествия

17 мая 2018, 09:33

Открытое горение у удмуртского поселка Пугачево ликвидировали

происшествия пожар

Фото: YouTube/Mamias

Открытое горение на месте пожара возле удмуртского поселка Пугачево ликвидировали, сообщает "Интерфакс".

По данным МЧС, сейчас идет проливка тления с помощью авиации и пожарно-спасательной техники.

16 мая на территории бывшей военной части из-за загоревшейся травы началась детонация неразорвавшихся снарядов, которые оставались раскиданными по округе после пожара и взрывов боеприпасов на артиллерийском складе в 2011 году.

Из-за ЧП в Малопургинском районе Удмуртии ввели режим ЧС. Площадь пожара увеличилась до 300 гектаров.

Жителей населенного пункта эвакуировали в соседний поселок Малая Пурга, который находится в семи километрах от Пугачева, никто не пострадал. Пожарные остановили распространение огня.

В Пугачево, где из-за пожара сдетонировали боеприпасы, ввели режим ЧС

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