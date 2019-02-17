Пожар произошел в автосервисе на западе столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в автосервисе на западе столицы в районе Очаково-Матвеевское.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, пожар произошел в одном из помещений здания на улице Рябиновая.

В столичном главке МЧС подтвердили эту информацию. Там также сообщили, что к моменту прибытия пожарных возгорание уже потушили. В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.