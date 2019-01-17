Внедорожник заблокировал въезд в реанимацию машине скорой помощи

В столичной клинике врачи скорой помощи не смогли попасть в реанимацию из-за внедорожника. Автомобиль заблокировал двери в приемный покой.
Как сообщает телеканал Москва 24, медикам с тяжелобольным пациентом на руках пришлось ждать, пока объявится водитель иномарки. Ситуацию сейчас активно пользователи соцсетей.
Подобные случаи происходят в столице регулярно. И каждый раз у автомобилистов есть весомые, на их взгляд, аргументы.
"У меня было официальное разрешение, чтобы я заехал на машине и забрал свою жену. На каталке ее вывезли к машине. Мы погрузили жену в машину и уехали. Это было всего 2-3 минуты", – рассказал телеканалу Москва 24 свою версию произошедшего водитель внедорожника.
Впрочем, некоторые врачи также считают, что у подъезда могли встать и две машины.
"Он не просто так ее поставил, он поставил ее по делу. Но бригада все равно могла протиснуться со своим больным и носилками между джипом и стеной больницы", – отметил врач скорой помощи Михаил Коневский.
Похожий случай произошел в столице меньше месяца назад. Тогда автомобиль и скорая помощь тоже не поделили подъезд к больнице Святого Владимира. Однако в тот раз водитель встал ровно посередине проезда и отказался уступать дорогу, а затем и вовсе набросился с кулаками на охрану.
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