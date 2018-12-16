Частный дом загорелся в столичном районе Солнцево

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в частном доме в столичном районе Солнцево. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России.

По информации МЧС, на Воскресенской улице загорелся двухэтажный частный дом. По предварительным данным, площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров.

На место ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 21:04 им удалось локализовать возгорание, уточнили в пресс-службе ведомства.

Данных о пострадавших не поступало.