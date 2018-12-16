СК начал проверку после отравления газом пяти мужчин в Домодедове

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Пятеро мужчин погибли в котельной подмосковного города Домодедово. По предварительным данным, они отравились угарным газом, сообщает пресс-служба областного главка СК.

После трагедии следствие начало проверку, результатом которой станет принятие процессуального решения.

Отмечается, что тела погибших нашли 16 декабря. Обстоятельства смерти мужчин сейчас устанавливают криминалисты. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщили, что пятеро мужчин, чьи трупы обнаружили в котельной, могли погибнуть от отравления контрафактным алкоголем.