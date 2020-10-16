Россиянку попытались отравить мышьяком в ресторане на Кубе

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Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело о покушении на убийство россиянки на Кубе, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ресторане "Наздоровье" в Гаване. 53-летнюю россиянку пытались отравить, добавив в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец.

Женщина выжила, но впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание.

Ранее прокуратура Болгарии предъявила обвинения трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением в 2015 году предпринимателя Эмилияна Гебрева.

Россияне обвиняются в том, что "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического соединения".