Тушение здания биржи в Копенгагене продлится не менее 24 часов

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Тушение исторического здания биржи в Копенгагене продлится не менее 24 часов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителей пожарной службы.

В настоящее время удалось взять под контроль лишь 40% огня. Над его локализацией работает около 120 человек. Информации о пострадавших нет. По сообщению издания, из здания удалось вынести большую часть произведений искусства. В Дании уже успели сравнить происшествие с парижским Нотр-Дамом, который сгорел 5 лет назад.

Ранее стало известно, что в ходе пожара рухнул знаменитый шпиль 1625 года постройки, что делало его одним из старейших в датской столице. Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт сказал, что в огне оказались 400 лет датского культурного наследия.