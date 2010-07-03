Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

16-летняя девочка упала с шестого этажа Филатовской детской больницы на Садовой-Кудринской улице в столице. Она выжила, но получила перелом ноги. Также медики диагностировали у нее травму поясничного отдела позвоночника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 марта. На месте работают следователи, им предстоит установить причины случившегося.