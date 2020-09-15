Транспортная прокуратура начала проверку после повреждения Крымского моста в Москве

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Из-за повреждения участка Крымского моста московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

Ранее мост повредила проходившая под ним баржа. Стрела находившегося на барже крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис. Несущие конструкции моста не пострадали.

Позднее велся демонтаж поврежденного элемента.