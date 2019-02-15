Москвич до смерти избил свою мать в ТиНАО

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Сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича по подозрению в избиении до смерти своей матери.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в одной из квартир в Троицке было найдено тело женщины. Как установила экспертиза, она скончалась в результате обширной внутренней кровопотери, вызванной сочетанной травмой тела, множественными переломами ребер, разрывом легких, печени и правой почки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ее сын, он изобличен в преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.