Арсенал с оружием обнаружили в квартире преподавателя Первого МГМУ имени Сеченова

14 декабря, 12:29
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
ФСБ задержала преподавателя Первого МГМУ имени Сеченова, в квартире которого обнаружен арсенал огнестрельного оружия с боеприпасами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У 56-летнего профессора кафедры гуманитарной дисциплины изъяли снайперскую винтовку Драгунова, винтовку Mauser 98k, автомат АК-74, пистолет Макарова, охотничье ружье "Бекас".
Также в квартире преподавателя на Кировоградской улице хранились самозарядный карабин Симонова, гладкоствольное ружье Browning, охотничий карабин КО 91/30 и травматический револьвер системы "Наган".
Вместе с оружием обнаружено более 500 патронов различного калибра. Все находки направили на исследование. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне сотрудники ДПС в Орлово-Давыдковском переулке остановили BMW-X5, в салоне которой лежала винтовка Мосина образца 1891 года.
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