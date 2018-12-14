Арсенал с оружием обнаружили в квартире преподавателя Первого МГМУ имени Сеченова

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

ФСБ задержала преподавателя Первого МГМУ имени Сеченова, в квартире которого обнаружен арсенал огнестрельного оружия с боеприпасами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У 56-летнего профессора кафедры гуманитарной дисциплины изъяли снайперскую винтовку Драгунова, винтовку Mauser 98k, автомат АК-74, пистолет Макарова, охотничье ружье "Бекас".

Также в квартире преподавателя на Кировоградской улице хранились самозарядный карабин Симонова, гладкоствольное ружье Browning, охотничий карабин КО 91/30 и травматический револьвер системы "Наган".

Вместе с оружием обнаружено более 500 патронов различного калибра. Все находки направили на исследование. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сотрудники ДПС в Орлово-Давыдковском переулке остановили BMW-X5, в салоне которой лежала винтовка Мосина образца 1891 года.