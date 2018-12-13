В Москве у автовладельца изъяли винтовку Мосина

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Винтовку Мосина образца 1891 года изъяли у автомобилиста в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ДПС остановили BMW-X5 у дома №21 в Орлово-Давыдковском переулке. За рулем находился безработный мужчина 1961 года рождения. Внутри машины полицейские обнаружили части от винтовки: ствол, ствольную коробку, затвор, ложе с прикладом и магазином.

Экспертиза установила, что все эти элементы являются составными частями к боевому оружию, которое пригодно для стрельбы. Винтовка была изготовлена с использованием промышленного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение или перевозка оружия".

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