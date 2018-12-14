Тела двух рабочих обнаружили на американской базе в Антарктиде

14 декабря, 11:40
Фото: АР/Natacha Pisarenko
Двое рабочих погибли на американской антарктической станции Мак-Мердо. Инцидент произошел в среду, 12 декабря, сообщает "Вечерняя Москва".
По предварительным данным, специалисты проводили профилактические работы на системе пожаротушения в помещении, где располагался генератор, питающий радиостанцию.
Работников обнаружил пилот, контролирующий процесс. Он попытался оказать помощь, но было уже поздно. Причины смерти рабочих пока не уточняются. Расследованием случившегося занимаются эксперты.
Ранее ученые обнаружили глубоко подо льдами на востоке Антарктиды активный источник геотермального тепла. Процесс таяния льда, полагают исследователи, длится уже тысячи или миллионы лет.
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