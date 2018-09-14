Пособника боевиков ликвидировали при перестрелке в Дагестане

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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Хасавюртовском районе Дагестана предполагаемого активного пособника местной бандгруппы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, перестрелка произошла, когда силовики попытались остановить автомобиль на трассе.

Из салона машины была открыта стрельба. По словам собеседника агентства, в ходе перестрелки в машине произошел пожар, в результате которого открывший огонь погиб.

30 августа неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Дагестане при проверке документов. Двое правоохранителей были ранены, злоумышленник скрылся с места преступления.