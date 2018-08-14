Boeing 747 с отказавшим двигателем благополучно сел во Внукове

Фото: ТАСС/Boris Roessler

Дальнемагистральный лайнер с пятью сотнями российских туристов на борту благополучно приземлился в столице сообщил источник службах аэропорта. Речь идет о двухпалубном Boeing 747, который летел из кипрской Ларнаки. Он сел во Внукове.

Отмечается, что на борту находились 500 туристов из разных регионов России. "В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей", – цитирует собеседника "Интерфакс".

Члены экипажа держали ситуацию под контролем, а технические особенности самолета позволили лайнеру добраться до столицы и благополучно приземлиться.