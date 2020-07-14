Двоих мужчин придавило гидравлической пластиной мусоровоза в Подмосковье

15:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели двоих мужчин в городском округе Домодедово, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
По ее словам, 13 июля в ангаре, в селе Долматово, нашли тела двоих мужчин 45 и 32 лет с многочисленными травмами и переломами различных частей тела. Сотрудники СК организовали доследственную проверку.
"По предварительным данным, погибшие приехали в указанное место для того, чтобы приобрести грузовой автомобиль для перевозки мусорных отходов", – сообщили в СК. Уточняется, что при осмотре мусоровоза на мужчин рухнула гидравлическая пластина.
Потерпевшие скончались на месте от полученных травм, установили следователи. По данному факту назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее говорилось, что у Белорусского вокзала на дорогу упал контейнер от фуры. Движение транспорта осуществлялось по 1, 4, 5 полосам движения в сторону центра столицы.
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