Крупный град выпал в Кабардино-Балкарии

На Кабардино-Балкарию обрушился град размером с перепелиное яйцо. Местные жители поделились видео непогоды в социальных сетях, многие писали, что такое видят впервые, передает телеканал Москва 24.

Дождь сопровождался молнией. За считанные минуты улицы побелели как зимой. По словам синоптиков, республика попала в зону прохождения циклона, который и принес такие осадки.

Основной удар пришелся на Баксанский и Зольский районы. Местные власти уже оценивают последствия. Исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии взял ситуацию под личный контроль.