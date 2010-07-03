В Зеленограде задержали подозреваемых в убийстве мужчины

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Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве мужчины в Зеленограде в мае 2018 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 1951 года рождения обнаружил в пруду в районе 2-го Западного проезда председатель зеленоградского гаражного кооператива. Злоумышленники сначала задушили жертву, а затем столкнули тело в воду.

С места происшествия следователи изъяли девять зубов, образцы воды, паспорт, три мобильных телефона и другие вещественные доказательства. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Задержанными оказались 23-летний приезжий из Горловки Донецкой области Украины и 47-летний житель Зеленограда, имеющий судимости за кражу, незаконный оборот оружия, грабеж и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия.