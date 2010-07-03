В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом

В аэропорту города Ноябрьск самолет столкнулся со спецмашиной, проводящей противообледенительную обработку. В результате инцидента никто не пострадал, но воздушное судно получило серьезные повреждения. Информация опубликована на сайте авиакомпании "Ямал".

Лайнер Airbus А-320 должен был совершить рейс по маршруту Ноябрьск – Уфа. Перед вылетом специалисты местного филиала компании "Аэропорт Сургут" обрабатывали самолет смесью против льда.

"Водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном", – говорится в сообщении перевозчика. Отмечается, что самолет пришлось отстранить от полетов.

На борту находились 164 пассажира. Они продолжили свой путь на резервном воздушном судне, которое прибыло из Тюмени.

Проверку проводит Уральское следственное управление на транспорте СК. На сайте ведомства указано, что у самолета поврежден задний левый стабилизатор.