СК начал проверку после столкновения электрички с трактором в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Следственный комитет начал проверку по факту столкновения трактора и электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает Агентство "Москва". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Организована доследственная проверка по факту столкновения трактора и электропоезда в районе платформы Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги", – рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

В ЦППК отметили, что движение электричек уже восстановили после ЧП. Электропоезда начали останавливаться на станциях Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза в соответствии с расписанием. Однако задержки все еще возможны из-за постепенного вхождения в график.

Электричку уже убрали с путей, опоры моста рядом с платформой Маленковская будут восстанавливать в ночь на 15 марта.

ЧП произошло в 15:24 на перегоне между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления. По предварительным данным, трактор сторонней организации выехал на пути прямо перед приближающимся пригородным поездом №6715 сообщением Фрязево – Москва. От удара одна тележка головного вагона состава сошла с рельсов. Какое-то время поезда следовали по соседним путям.

В результате ЧП пострадал водитель трактора. Его уже доставили в больницу для оказания необходимой помощи.