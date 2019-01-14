ТЦ "Охотный ряд" работает в штатном режиме

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Торговый центр "Охотный ряд" работает в обычном режиме, эвакуация не проводилась. Об этом со ссылкой на администрацию ТЦ сообщает Агентство "Москва".

Днем 14 января в СМИ появилась информация, что неизвестный позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в ТЦ "Охотный ряд" и аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. В полиции сообщили, что задержали телефонного террориста на территории Татарстана. Задержанным оказался психически нездоровый мужчина, несколько раз лечившийся в психиатрическом стационаре.

На прошлой неделе сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала. Из здания вокзала эвакуировали около 500 человек, угроза взрыва не подтвердилась.