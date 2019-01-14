Приезжего мужчину ранили и ограбили на востоке столицы

портал Москва 24/Антон Великжанин

В результате разбойного нападения на востоке столицы мужчина получил два ножевых ранения в живот и лишился 620 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в МВД, в субботу в полицию обратился безработный мужчина, 1980 года рождения, приезжий из Хабаровска. Он сообщил, что его ранили и ограбили. По словам потерпевшего, все случилось около дома 71 по Измайловскому шоссе.

Сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу двое неизвестных предметом, похожим на нож, нанесли мужчине два удара в область живота. Похитив у потерпевшего 620 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

Пострадавший был госпитализирован с колото-резаной раной передней брюшной стенки. Возбужденно уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в крупном размере". Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.