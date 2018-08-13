Восемь человек пострадали от землетрясения в Китае

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По меньшей мере восемь человек пострадали от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань. Их жизням ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

В ночь на субботу, 11 августа, в уезде Тунхай города Юйси произошло землетрясение магнитудой 5.0. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.

Жертв удалось избежать благодаря тому, что люди быстро выбежали из зданий на улицу. Сейчас ведутся спасательные работы, пожарные продолжают разбирать завалы.

Накануне МИД РФ рекомендовал отказаться от поездок в Китай из-за сильных ливней. В одном из районов Пекина дождь стал причиной горного обвала. Огромная горная масса обрушилась на автомобильную трассу и перекрыла движение.