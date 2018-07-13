Взрыв произошел у аэропорта Каира

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Главный резервуар с топливом взорвался в районе Каирского международного аэропорта, сообщает спутниковый телеканал "Аль- Арабия".

Отмечается, что в воздушной гавани временно приостановили навигацию.

Позднее стало известно, что хлопок раздался в результате возгорания на одном из предприятий рядом с воздушной гаванью.

Пожар возник на заводе в районе, прилегающем к аэропорту. Власти Египта уже начали расследование происшествия.

Источник РИА Новости подтвердил взрыв в удаленном топливном резервуаре, но опроверг информацию о наличии сбоя в навигации воздушной гавани. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.