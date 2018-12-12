СК завел дело после перестрелки в столичном кафе

12 декабря, 11:07
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Следователи завели уголовное дело по факту убийства мужчины в кафе на Ленинском проспекте. Об этом сообщила Агентству "Москва" старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова.
По информации ведомства, накануне вечером в кафе на Ленинском проспекте произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По словам Ивановой, следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и изучают разные версии случившегося.
Ранее сообщалось, что столичная полиция объявила план "Перехват" для розыска участников перестрелки на Ленинском проспекте. Как рассказали очевидцы, мужчины сидели за столом и вдруг начали стрелять друг в друга. После этого стрелки скрылись на трех автомобилях, забрав с собой одного раненого.
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