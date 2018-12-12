Мужчина безуспешно попытался ограбить отделение банка в Северном Измайлове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина попытался ограбить отделение банка в Северном Измайлове, однако ему это не удалось, сообщает Агентство "Москва".

Злоумышленник ворвался в отделение финансово-кредитной организации на Сиреневом бульваре, 29/45, прошел в кассу, на стойку которой поставил заранее принесенный с собой рюкзак.

Угрожая сотруднице, он потребовал передать ему деньги, но девушка нажала тревожную кнопку и неизвестный, ничего не взяв, скрылся. Спустя около одного часа полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался безработный мужчина 1977 года рождения. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.