Прокуратура начала проверку после инцидента с матерью, перевернувшей коляску с ребенком

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура начала проверку, после того как москвичка в состоянии алкогольного опьянения перевернула коляску со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 11 мая у дома на Черноморском бульваре. 9-месячного ребенка осмотрели врачи скорой, его здоровью ничего не угрожает. Уточняется, что женщина воспитывает еще троих детей, самый старший из которых родился в 2014 году.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключили в ведомстве.

Ранее в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. По данным следствия, она самостоятельно родила мальчика, для чего специально сняла квартиру. После родов подозреваемая задушила ребенка, тело завернула в простыни и пакет, а затем спрятала его в кладовке.

