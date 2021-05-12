Прокуратура начала проверку после инцидента с матерью, перевернувшей коляску с ребенком

18:41
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная прокуратура начала проверку, после того как москвичка в состоянии алкогольного опьянения перевернула коляску со своей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 11 мая у дома на Черноморском бульваре. 9-месячного ребенка осмотрели врачи скорой, его здоровью ничего не угрожает. Уточняется, что женщина воспитывает еще троих детей, самый старший из которых родился в 2014 году.
"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключили в ведомстве.
Ранее в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. По данным следствия, она самостоятельно родила мальчика, для чего специально сняла квартиру. После родов подозреваемая задушила ребенка, тело завернула в простыни и пакет, а затем спрятала его в кладовке.
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